法国制药公司赛诺菲耗资6亿3800万元 在大士设疫苗生产设施

（早报讯）法国制药公司赛诺菲（Sanofi）在新加坡设立的“进化疫苗设施”今天正式动工建造，全数码化的设施将可同时生产四款使用不同技术的疫苗，以协助亚洲市场快速应对未来的大流行病风险。

位于大士南的”进化疫苗设施”（Evolutive Vaccine Facility）将是赛诺菲在亚洲首个疫苗生产中心，也是设在法国以外首个进化生产设施，与公司现有在欧洲和北美洲的其他设施互补。新设施耗资6亿3800万新元建造，预计2025年底全面投入运作。

它将是全球首个全数码化和模块化的疫苗生产设施，不同模块可同时生产四款使用不同技术，例如信使核糖核酸（mRNA）、酶（enzyme）和单克隆抗体的疫苗。在暴发大流行病时，生产设施也能迅速转型，生产其他针对性的疫苗，应对区域和国际需求，确保公众能更快获得最新的疫苗和治疗方案。

新设施也将使用虚拟现实来提供培训和机器人来进行物流搬运。使用太阳能板和购买绿色能源则将减少设施的资源消耗和废料产生，降低对环境的影响。

可为本地带来多200个就业机会

目前，赛诺菲在本地已有一座制药设施和办事处，共聘请超过400名员工。项目预计可为本地带来多200个就业机会。

动土仪式今早（4月20日）在副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、法国驻新加坡大使阿邦苏尔（Marc Abensour）和赛诺菲疫苗部门执行副总裁崔欧福（Thomas Triomphe）的见证下举行。

王瑞杰致辞时说：“虽然奥密克戎疫情已趋缓，但值得关注的新变种毒株可能出现，就算在冠病疫情后，我们也必须预测和准备下一场疫情……我们不知道X疾病是什么，会在什么时候出现，但我们知道疫苗将继续是我们对抗传染病的核心。通过加强本地疫苗生产的能力，本区域将能更好应对未来的疫情和疫情带来的经济冲击，在本地生产疫苗也让我们推动疫苗生产和生物医药科学的创新。”

王瑞杰举例，占地280公顷的大士生物医药园区就吸引了13家国际制造公司和7000名员工，而新加坡也将继续通过扩大规模、推动创新和发展人才三大方面，持续帮助在本地落户的生物制造公司扩展业务。