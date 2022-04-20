受美国隔夜股市推动 亚太股市今早普遍上扬

（早报讯）美国周二隔夜股市强劲上扬推动亚太股市普遍上扬，新加坡海峡时报指数早盘延续涨势，上升0.69％。

亚太主要股市周三（4月20日）早盘普遍上涨，除了上海、深圳和韩国股市下滑，其余都呈上升趋势。其中，新加坡、新西兰和马来西亚股市表现相当不错。

美国公司业绩报捷，推动当地周二隔夜股市全线上涨，创下一个多月以来的最高水平。纳斯达克综合指数涨最多，上升2.15％，标普500指数涨1.61％，道琼斯工商指数涨1.45%。

本地股市今早高开，达到3336.61点的早盘最高点。不过，海指之后有些走软，截至中午12时午休，收报3330.03点，上扬22.90点。早盘最低点为3322.41点。

占海指权重最大的三家银行股表现不错，大华银行上扬最多，早盘涨了1.31％至30.83元。星展集团和华侨银行分别上扬0.36％和0.92％，股市午休时收报33.12元和12.01元。

花旗银行研究今天发表报告指出，我国金融股已从2020年的低谷反弹超过80％，美国联邦储备局可能展开有史以来步伐最快的利率上调周期，预料让这个领域持续复苏。

报告说，对于许多投资者而言，联储局上调利率的举动是买入银行股的好信号，因为这将对本地银行的净利息收益率（NIM）和盈利带来实质性的影响。

三家银行的业绩发布在即，它们将在本月29日开市前公布今年首季业绩。

另一方面，金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）的数据显示，49家已发布季度业绩的标普500指数公司当中，79.6％的盈利表现超出预期，比率高于过去一般上的66%。这也带动了投资者情绪高昂。