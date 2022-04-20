滨海湾区域供冷系统扩大 涵盖卫国广场和金沙扩建项目

（早报讯）滨海湾区域供冷系统将涵盖多五个发展项目，包括由滨海湾浮动舞台改建的卫国广场和滨海湾金沙扩建项目。

这个全球最大型的地下区域供冷网络，目前服务23个建筑，扩展工程完成后，每年将能为滨海湾区域减少1万9439吨的碳排放量，相当于从公路上去除1万7672辆汽车。

由于不需要自行投资设置制冷机，新发展项目也能省下多达15％的总拥有成本，涵盖设备、运营和维修方面的费用。

除了卫国广场（NS Square）和滨海湾金沙扩建项目，即将加入供冷网络的还包括珊顿大道8号、安顺路80号的商业部分，以及马来西亚IOI产业集团位于中央林荫道（Central Boulevard）的办公楼。

原本位于珊顿大道8号的安盛保险大厦（AXA Tower），以及设于安顺路80号的富士施乐大厦（Fuji Xerox Tower）正进行重新发展。

新加坡能源集团可持续能源方案董事总经理哈沙（S Harsha）说，制冷占建筑用电的40％至60％，在节省成本、可靠性和能源效率等方面，区域供冷系统对于区域和辖区来说似乎都是更合理的方案之一。

哈沙说，相比每个建筑拥有自己的冷却装置，区域供冷系统主要通过集中制冷装置，再分布冷却水到个别建筑，实现规模经济效益。

滨海湾区域供冷系统自2006年启用，随着越来越多建筑加入，需求增加，目前除了位于莱佛士码头1号的第一个制冷装置，供冷网也增加了滨海湾金沙的制冷装置，并联通滨海林荫道1号大楼的制冷装置作为卫星点。

为扩展供冷网络，新加坡能源集团须建造多2公里长的地下水管，从新加坡华族文化中心连接到珊顿大道和安顺路，预计在2024年底完成。莱佛士码头1号也会增建冷却机（chillers），提高制冷容量。