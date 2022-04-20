律师公会将严谨检讨 作弊准律师是否改过

（早报讯）新加坡律师公会强调，执业律师必须秉持高水平的专业与个人操守，当被发现在考试中作弊的准律师再次申请执业资格时，公会将严谨地检讨他们是否有采取具体行动来纠正不当行为。若申请不让人满意，公会将反对让他们执业。

有六名准律师原定于本月13日到高庭出席申请律师执业资格的聆讯，宣誓成为正式律师。不过，总检察长投诉这六人在参加2020年的律师专业考试时作弊，有失律师专业应有的诚信，为此要求暂不让他们取得律师资格，获得高庭批准。

法庭也接受总检察署的建议，让其中五人延迟半年再申请当律师，第六人则延迟一年，目的是希望他们能利用这段时间反省自己的过错。这是总检察长首次因准律师在考试中作弊，而反对他们取得执业资格。

目前，本地法律毕业生必须通过称为“Part B”的新加坡律师专业考试，以及到律师事务所接受半年培训，并且在总检察长、新加坡律师公会和新加坡法律教育学院这三个单位的同意下，才能取得执业律师的资格。

律师公会昨天（4月19日）发表声明指出，公会所扮演的角色是确保申请者具备当律师的条件与能力，公会也非常认真看待其职责。所有执业律师必须秉持高水平的专业与个人操守，并且具备良好的品德与诚信。

公会强调，在专业考试中作弊显然不是执业律师应有的行为，若这些申请人日后决定重新申请执业资格，公会将严谨地检讨他们的申请，包括确认他们是否有采取具体行动来纠正不当的行为。如果对于他们的申请不满意，公会将反对让他们取得执业资格。

总检察署前天（18日）回答媒体询问时也透露，另有五人在2020年的专业考试中作弊，总检察长仍在考虑这五人的执业资格申请，但没有提供更多详情。