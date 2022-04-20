AWARE报告：涉及色情影像的性暴力事件恶化

（早报讯）性侵犯未必是要有肉体关系，利用数码科技的便利，用色情影像来骚扰或侵害受害者也越来越普遍。

妇女行动及研究协会（AWARE，简称妇协）2021年的调查发现，那些涉及科技的性暴力投诉案中，七成是涉及影像的，所占比重历来最高，而且有上升趋势。妇协的性侵犯关怀中心（Sexual Assault Care Centre，简称SACC）发现，2019年这个比率是61%，2020年升至65%，2021年则是70%。

妇协于2011年成立性侵犯关怀中心，帮助遭遇性骚扰和性侵害的人士。

这类涉及影像的性侵犯（image-based sexual abuse）是指涉及性、裸露或亲密影像或视频。这包括：擅自制造或获取性影像（包括性偷窥）、擅自分派性影像（包括“色情报复”）、强迫观看性影像（包括下体照）、性勒索（sextortion）和其他。

总的来说，AWARE去年共接到了856起利用科技促成的性暴力投诉（technology-facilitated

sexual violence），其中163起为新个案。这些案件中，加害人用数码相机、社交媒体、短信平台和约会/召车应用，作出不法的性行为。

163起新个案中，超过八成的受害者（134起）认识肇事者，最主要的是有亲密关系的伴侣或前任伴侣，其次是认识的人，比如同学、邻居、牧师、房东或社交媒体上的“追随者”，还有职场上认识的人。还有一些是家人、朋友，以及通过约会或召车应用认识的人。剩余的涉及陌生人或未知身份。

比较前年的967起个案，去年的科技促成性暴力整体个案下跌约11%。前年有191起新个案，也比去年163起多一些。