美芝路砍人案 女伤者已转出加护病房

美芝路火锅店外持刀砍人案，女伤者情况有所好转，已离开加护病房，目前还在陈笃生医院留医。

《新明日报》连日报道，这起骇人血案发生在上周四（4月14日）下午约5时30分。当时嫌犯46岁的程国岩（译音）在美芝路75号的重庆正宗老火锅店的后巷，拿菜刀追砍41岁的前妻韩红丽，导致她颈部、头部多处被砍成重伤，全身浴血，左手也几乎被砍断。

韩红丽事后被送往陈笃生医院救治，她的伤势也备受关注。

女伤者的雇主，重庆正宗老火锅店老板前天（18日）晚上再次在面簿直播时提及此事。他在直播中向观众透露，他已前往医院探望，女伤者的情况有所好转。

“我去探望她了，她现在稳定了，情况良好，但伤势很严重。”

一名在事发时出手救女伤者，但不愿具名的附近店员告诉记者，“据我了解，她在周一前已经离开加护病房（ICU），虽然没有生命危险，但需要动更多手术。”

据了解，女伤者目前已经脱离生命危险，但还在住院。

另一方面，商家筹款给伤者和见义勇为的公众，目前只有一公众接受500元善款。

《新明日报》昨日（19日）报道，位于重庆正宗老火锅店对面，同样是经营火锅店的华厨老板庄乾华（45岁）在事发隔天，发短信到公司群组，为女伤者筹款。附近另一火锅店老板也向员工发起筹款，获得30多家同行与员工响应，为女伤者筹获近3万元。

庄乾华早前受访时说，想奖励当时挺身而出的救人英雄，个人捐出4500元，每人可获得500元现金，而目前只有一公众接受500元善款。

“如果其他见义勇为的人不接受我的个人捐款的话，剩下的钱我会交给韩女士，或者托重庆老火锅的老板转交给她。”