能源局邀业界就地热能发电潜能提看法

（早报讯）随着全球能源价格上升，政府积极寻求可降低碳排放的绿色能源，能源市场管理局广邀业界，探讨在本地采用地热能发电的潜能。

能源市场管理局今天（4月20日）发出信息征询书（Request For Information，简称RFI），邀业界助当局在全岛进行地球物理勘测项目，评估地热能发电的可行性。业者可就相关项目的可行途径、方法和执行细节，提出看法。

能源局发文告指出，通过信息征询书收集到的看法，有助当局评估在本地部署地热系统的可行性和可扩展性，以及准备提案征求（Request for Proposal，简称RFP）。

能源局说，随着先进地热系统（Advanced Geothermal Systems）等研究技术的进步，为我国地热能应用开辟了可能性，即可通过技术获取深层干热岩的热量，加上新加坡位于地下热流高的地区，地下深处可能拥有优质地热能资源。

“如果发现具有巨大的地热资源潜能，新加坡可以考虑使用现有技术，在本地部署地热能源。”

地球物理勘测项目将进一步完善目前正在本地北部和东部进行的探索性研究，对地热潜能进行更全面性评估。

RFI征询活动将于5月20日截止，有兴趣者可浏览https://go.gov.sg/geothermalrfi查询详情。