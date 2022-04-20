全岛扫荡捕32人 肃毒局起获14万元毒品

（早报讯）肃毒局展开两天全岛扫毒行动，32人涉毒被捕，缴获黑市价14万元的毒品。

新加坡中央肃毒局今天（4月20日）发文告说，当局本月18日及19日在武吉班让、裕廊西、三巴旺及盛港康埔桦区展开扫荡行动，目标在于打击通过加密聊天应用进行的毒品交易。

在这次行动中，执法人员共起获191克冰毒、718克大麻、4克克他命，4克可卡因及714克爱他死药丸、多枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票、201颗艾利敏5号药丸，两瓶疑含有羟基丁酸钠（GHB）的液体，这批毒品的黑市价约14万元。

在4月18日晚间的执法行动中，肃毒局人员在武吉巴督西逮捕一名26岁新加坡男子，将他押送回附近的住所后，从他的家中搜出173克疑含有冰毒的结晶物质，488克大麻，713克爱他死药丸，51颗艾利敏5号药丸，多枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票及一瓶疑含有羟基丁酸钠（GHB）的液体。另一名涉案的24岁本地男子过后前来同一住所时，遭肃毒员当场逮捕。

中央肃毒局情报署副署长佘俊庆指出，肃毒局于去年11月也展开类似的执法活动，打击通过加密聊天应用进行的毒品交易，并逮捕了50名涉案者。

他说，“这些不法分子天真地以为，加密聊天应用可以让他们在匿名情况下进行非法活动，并且逃过肃毒局的追查，但他们错了。”

肃毒局：打击毒品罪案绝不松懈

佘俊庆表示，这次的行动也证明，无论不法分子试图用何种方式掩盖罪行，肃毒局对于打击毒品罪案绝不松懈。

肃毒局提醒公众，若发现可疑物质或毒品交易，可拨打24小时热线1800-325-6666，或通过网站提交通报。

根据滥用毒品法令，走私超过500克大麻、250克冰毒或30克可卡因者一旦罪成，可被判处死刑。调查还在进行中。