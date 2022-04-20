卫生科学局批准中华医院对连花清瘟胶囊展开临床试验

（早报讯）卫生科学局批准中华医院和两家西医诊所合作，对连花清瘟胶囊展开临床试验，以评估胶囊是否能为现有的冠病治疗提供互补治疗。

负责这项研究的中华医院副总监白伟良医师告诉《联合早报》：“我之所以会推动这项研究是发现中医界对治疗冠病有许多方法，最常用的就是连花清瘟胶囊，但是我们欠缺一些医学依据，因此想要通过研究，走循证医学的路来研究这些治疗的可行性，希望借此帮助到全世界。”

虽然中华医院从去年开始就编写计划书，但一波三折，包括须根据本地防疫政策做出数次调整、研究在今年1月获得卫生科学局批准，并在农历新年后也获得道德委员会的批准，但由于连花清瘟胶囊今年4月才到货，导致研究拖至本月才展开，预计在12月结束。

白伟良说，中华医院目前分别同乌美1道的“Ubi Family Clinic & Surgery”和裕廊西1道的“Banyan Clinic@JW”诊所合作。有意参与计划的确诊病患必须到这两家诊所求诊，他们也需要在服用西药两个小时后，才可服用连花清瘟胶囊，每天三次，最多七天。

由于疫情已经缓和，计划目前只招募到约20名年龄介于21岁到79岁的志愿者，距离300人的目标还有一段距离。

卫生科学局受询时证实：“当局在今年1月18日批准中华医院采取这项随机、双盲（double-blind）及安慰剂对照的研究。研究主要目的是评估连花清瘟胶囊在现有标准治疗之上是否能对本地已完成接种疫苗、出现轻微症状并在家康复的病患提供辅助治疗，其次是评估瘟胶囊会否影响快速抗原检测结果从阳转阴的速度。”