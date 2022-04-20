裕廊湖区将采用区域供冷系统

（早报讯）裕廊湖区将采用区域供冷网，为住宅、商业及工业建筑供冷，政府会在今年征求发展方案计划书。

国家发展部长李智陞今天（4月20日）在滨海湾区域制冷网络扩展暨客户答谢仪式上，宣布上述消息。

李智陞说，裕廊湖区是市中心以外最大的混合用途商业区，政府计划将这个区域建立为可持续发展的未来城市典范，并早在2016年就宣布要考虑采用区域供冷网。

政府如今已完成研究，并决定在裕廊湖区使用区域供冷网。他也透露，将在今年向系统运营商征求发展方案计划书（Request for Proposal）。

滨海湾区域目前有23栋建筑使用同一个区域供冷网，通过集中制冷装置，再将冷却水分布到个别建筑来传输冷能，为区域减少超过40％的能源。

李智陞说：“由于不同种类的建筑将在不同的时段使用制冷系统，因此区域供冷对混合用途的区域会更有益处。”

他举例说，商业和工业建筑在工作时间里对于制冷需求可能更高，住宅区的建筑则可能到傍晚才更依赖制冷系统。“混合用途区一天的制冷需求比较分散，这能降低需求峰值，提升整体能源效率。”

李智陞也说，商业建筑总能源消耗中，制冷占了多达60％，而本地建筑的碳排放量也占我国总排放量的两成。“作为新加坡绿色发展蓝图的一部分，我们希望建筑和市镇能提高能源效率，减少碳足迹，以协助我们尽快达到净零排放的目标。”

他也承诺，将继续推进区域冷却和其他技术的前沿，找到更好的方法来应付制冷需求。