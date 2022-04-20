偷拍亲女更衣妻报警捉 43岁男判监打鞭

（早报讯）男子在13岁女儿房中放置针孔相机偷拍她更衣，妻子发现丈夫电脑里存有女儿不雅视频后大义灭亲，报警捉人。

现年43岁的被告面对三项偷窥罪，控方以其中两项提控，余项交由法官一并考虑后，被判坐牢18周和鞭打一下。

为保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告的姓名。

根据案情，被告在2019年7月之前购买一个针孔相机，但到隔年7月6日才开始偷拍女儿。

当天早上7时17分，被告趁女儿起床冲凉和换衣服上学前偷偷溜进她的房间，在房间角落的洗衣篮上放置针孔相机。被告还将针孔相机连接上他的手机，以便随时查看相机的画面。

女儿出门后，被告回到房间取走针孔相机，并将刚刚录下的画面存入膝上电脑和手机。隔天早上，被告再次以同样方式偷拍女儿在房里更衣，并将视频保存以供自己观看。

被告的妻子隔月2日就在家中发现这些不雅视频。她怀疑被告手机里有更多类似视频，决定在21日报警。

庭上揭露，被告起初在接受调查时谎称放置针孔相机并非偷拍女儿更衣，而是监督她在房里读书，但被告所拍的视频中完全没有女儿读书的画面。

法官：不仅有预谋 还重复犯案

主控官指出，被告身为父亲却做出如此背叛女儿信任的行为，促请法官重判他坐牢16周至18周，以及鞭打两下。

代表律师替被告求情时则说，被告最终未不对女儿造成二次伤害选择认罪，避免女儿出庭供证，希望法官网开一面。

法官下判时表示，被告不仅有预谋地对自己亲女儿下手，还重复在不同日子犯案，罪行非常严重，必须严惩，以儆效尤。