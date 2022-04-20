与同伙持刀抢劫按摩院 男子判监四年半鞭12下

（早报讯）认为按摩院非法卖淫，对咳嗽药水和安眠药上瘾的两名男子认定按摩女郎被洗劫后不敢报警，于是串谋佯装顾客上门，再变身劫匪拔刀抢走950元现金。

其中一名男子吴顺金（38岁）今天（4月20日）承认一项共谋抢劫罪名后，被判坐牢四年半和打鞭12下。

根据案情，被告和同伙黄泽江（42岁）在去年9月24日凌晨1时27分，一起滥用咳嗽药水和安眠药。

由于他们急需一笔钱，被告建议抢劫按摩院，黄泽江答应。

被告当时认为牛车水登婆街一间位于三楼的按摩院非法卖淫，认定即便按摩女郎被洗劫，也不敢报警，被告和同伙的罪行不会被揭发。

被告佯装顾客拨电预约按摩，并于约半小时后上门。他和同伙一走入店内就各自亮出一把刀子，喝令一名在柜台待客的女郎和闻声赶来的三名女郎交出现金。

四名年龄介于32岁至36岁的按摩女郎当时一致表示身上没钱，被告于是试图用刀撬开一个储物柜，但无法打开。

同伙则在翻箱倒柜时，弄倒一个抽屉，砸伤一名女郎的大腿。后者当下气得走向大门，但被同伙拦下。同伙在过程中被门击中左手，并当场掌掴该名女郎。

其中两名女郎见状，吓得赶紧从储物柜拿出950元交给被告和同伙。

两人得逞后逃离按摩院，一名女郎在约一个小时后报警，警方在当天早上大约10时逮捕被告，并起获一把折叠刀、四罐咳嗽药水、一些安眠药，以及53元现金。

被告称，他离开按摩院后，分了100多元给同伙。

被告没有代表律师，他求情时称他如今懊悔不已，也需照顾年迈的父母，恳请法官轻判。

庭上揭露，被告案底累累，从2005至2019年因偷窃、抢劫、接收贼赃和吸毒等，至少九次进出监狱。

控方表示，被告在2015年曾与另外四人合伙打劫和打伤受害者而入狱，但他未吸取教训，不仅再犯，还预谋持刀干案，罪行更加严重，吁请法官严惩。

法官下判时同意控方立场，认为有必要加重刑罚，以示惩戒。

同伙潜逃两天后落网，他的案件将另外审理。（人名译音）