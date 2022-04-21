（早报讯）美国周三隔夜股市涨跌不一，纳斯达克综合指数跌1.22％，标普500指数稍跌0.06％，道琼斯工商指数升0.71％。

本地股市方面，新加坡海峡时报指数昨天上涨28.19点或0.85%，闭市报3335.32点。三只银行股的表现良好，尤其是大华银行和华侨银行（OCBC）。分析师认为，这是因为这两家银行还未派发股息，吸引投资者趁低吸购。

以下是今日（4月21日）开盘可关注的股票：

1）联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）宣布，今天通过优先献售发行3亿4557万7449只新单位，每单位价格为0.72元。新单位将在今早9时在主板上市。

2）宇宙钢铁（CosmoSteel）今早披露，获得新加坡交易所批准，把达成要求从观察名单中除名的期限，从今年6月4日延长一年至明年6月4日。

3）雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）昨天宣布在新建立的可持续发展挂钩金融框架下发行了首个总额2亿元的可持续发展挂钩债券（sustainability-linked bond）。

五年期债券的固定票息率每年3.63%，每半年支付一次，将于2027年4月到期。

4）停牌中的特毅国际（TEE International）昨天表示，它已决定拒绝非直接子公司G3 Environmental两名股东的收购献议。特毅国际未在通告中说明原因。根据该公司本月14日的通告，收购协议提出以600万元收购特毅国际持有的50.1％股权。