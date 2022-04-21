向客户瞒实情 资深律师吊牌三年

（早报讯）资深律师为客户打离婚官司时，没有按照客户的指示行事，过程中误导法庭称联络不上客户，事后还故意向客户隐瞒实情。三司特别庭斥责律师行为不诚实，撤销他的执业资格长达三年。

大法官梅达顺代表三司在日前发出的书面裁决中指出，这次的纪律制裁反映了律师必须公开且诚实地与客户沟通的重要性。案件复杂、客户刁难和时间压力等因素都不足以成为行事缺乏诚信的借口。

接受纪律处分的高天华任职于伊莱雅士事务所（Harry Elias Partnership），拥有21年的执业经验，是一名资深的家事法律师。

提出投诉的男子罗德明（译音）是高天华的客户，前者以妻子通奸为由提出离婚，在2015年7月委托高天华为代表律师。一名被指与妻子通奸的男子也被列为离婚官司的共同答辩人，但男子不承认通奸，法院定在7月27日审理男子要求撤销指控的申请。

在法院举行聆讯约20天前，罗德明与高天华会面时，就已经把他的指示告诉对方。接下来两个多星期，罗德明数次发电邮给高天华，内容包括罗德明对男子立场的回应，以及他愿意妥协的地方，但高天华都没有回应。

没联络客户称“无法取得确认”

聆讯当天，高天华告诉助理主簿，他与辩方律师尝试在一些官司内容上达成协议，可是他“无法取得客户的确认”，但事实上，高天华并没有联络罗德明。他也误导法庭说，罗德明要挑战辩方的所有提议，但其实罗德明已在电邮中告诉高天华，他愿意在某些部分妥协。

最终，高天华与辩方律师在聆讯上同意删除19个内容细节，包括14个罗德明已清楚向高天华表明他不愿删除的。罗德明得知聆讯结果后感到不满意，数次指示高天华向法院提出上诉。高天华则一拖再拖，所给的理由包括他认为上诉成功的机会不大，但他没有说明，这是因为所删除的内容是在高天华同意的情况下执行的。

遭客户投诉误导法庭 行为严重失当

罗德明之后终止高天华的服务，自行上诉，共同答辩人最终放弃辩护。他也向律师公会投诉高天华，指后者故意误导法庭、违反他的指示和欺骗他等，专业行为严重失当。案件在纪律审裁庭和高庭审理几轮后，最终移交给三司特别庭于今年1月份审理。

三司认为，高天华确实误导助理主簿，而且他当时这么做是因为他不愿承认自己的错误，即没有询问客户的意见，但这个过错不足以让高天华完全失去当律师的资格。

三司：不诚实违专业操守

不过，三司指出，高天华同意让辩方删除罗德明所在意的内容细节，这显然违背了客户的指示，而且高天华事后还故意向罗德明隐瞒实情。这番不诚实的行为违反了律师专业操守，必须接受处分。

在三司看来，高天华的不诚实行径源于他不愿认错以及客户关系处理不当，而非其人品有严重缺陷，他自己也没有从不诚实的行为获利。因此三司认为，撤销他的执业资格长达三年即可，不必将他除名。