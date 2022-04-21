投资者情绪持续乐观 海指周四早盘走高

（早报讯）本地投资者情绪持续乐观，新加坡股市周四（4月21日）早盘走高，上涨15.59点或0.47%。

新加坡海峡时报指数过去两天上升，今早延续涨势，海数开市时直线上升，一度突破3350点，达到3359.62点的早盘最高点。海指之后稍微走软，截至中午12时午休，收报3350.91点。早盘最低点为3337.04点。

亚太主要股市的表现则不一，截至中午，日本表现最强劲，上涨1.13％；上海、香港和深圳股市则分别跌1.6％、1.62％和1.89％。

另一方面，欧元区2月份的工业产值恢复增长，促使当地股市周三强劲上扬，法兰克福和巴黎股市分别上升1.5%和1.4%。

证券行City Index高级金融市场分析师辛科塔（Fiona Cincotta）说：“尽管俄罗斯战争依旧是左右市场的关键因素，但市场现阶段已把不利消息纳入股价中。”

她指出，欧洲中央银行表示欧元区的大规模银行有能力承担俄罗斯相关注销债务带来的影响，也缓和了市场的紧张情绪。

美国联邦储备局在周三发表的黄皮书报告中透露，美国经济4月中旬的增长速度温和，但商品价格上扬和地缘政治局势升温带来不稳定性，可能影响接下来的增长展望。

不过，澳大利亚联邦银行在分析报告中指出，市场需求强劲，有助于企业把投入品上涨的成本转嫁给消费者。该银行认为，联储局落后于形势变化，有必要更激进地收紧政策。