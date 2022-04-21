吴作栋线上出席博鳌亚洲论坛年会 吁各国建立信任

（早报讯）随着中美战略对抗加剧，以及俄罗斯入侵乌克兰，荣誉国务资政吴作栋呼吁各国要拆掉彼此之间的心墙，建立信任，共同营造一个稳定的环境。

吴作栋在面簿发文说，他今早（4月21日）以博鳌亚洲论坛咨询委员会成员的身份，通过线上出席了博鳌亚洲论坛年会开幕式，“就全球课题而言，博鳌亚洲论坛是一个能很好体现亚洲观点的平台”。

吴作栋也提到，他昨天参加博鳌亚洲论坛咨询委员会的会议时，谈到博鳌亚洲论坛如何加强全球合作，以及为促进疫后世界的发展作出贡献等。

他在这场会议上提出了目前令人担忧的世界日益分化和去全球化的趋势。“随着中美战略对抗的加剧和俄罗斯入侵乌克兰，各国拆掉彼此之间不信任的墙，共同营造一个能起到发展作用的稳定环境，变得至关重要。”

在这样的背景下，吴作栋认为博鳌亚洲论坛可扮演重要角色。“博鳌亚洲论坛可以促进关于亚洲如何因应这一新的危险地缘政治格局的重要对话。”

吴作栋于2018年卸下博鳌亚洲论坛理事职务，进入论坛咨询委员会。此前，吴作栋在2010年出任博鳌论坛理事，成为首位进入论坛理事会的新加坡领导人。