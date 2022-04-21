无执照看诊 假中医罚款7000元

“女中医”无执照却独自看诊，告诉患有肺癌的病患她看似有点燥热，还说之前已经拿的药需要调整，今早（4月21日）被判罚款7000元。

《新明日报》去年报道，一间无照诊所设网站打广告，称可用“现代中医”疗法治乳癌、肺癌、淋巴癌等，而一名“女中医”还无牌在诊所内帮病患看诊。

该名无执照的“女中医”是来自中国的李丽（译音，62岁）。她面对两项控状，包括抵触私立医院和诊疗所法令及中医师法令。她今早承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告被指在没有合法执照的情况下，于2019年2月1日在“Mount E Medical Specialist Centre”诊所替一名患有肺癌的女病患看诊。

该名女病患于同年1月25日第一次到诊所看诊，当时由该诊所有执照的中医师负责看诊，并给她开了10天的药。

2月1日，女病患回到诊所复诊时，被告在合格中医师不在场的情况下，独自为女病患看诊，说她体内燥热，之前拿的药需要调整。

被告今早在庭上求情时说，她来新超过一年，诊所已关闭，她目前没工作无收入，丈夫是送货司机，请求法官轻判。

法官下判时说，被告在诊断过程中将自己塑造为一名合格的中医，并提供了诊断意见，让受害者的家属感到担忧，鉴于无证据证明她事后确实更改了药方，最终判她罚款7000元。