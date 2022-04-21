（早报讯）国际学生小学入学考试取消英语测试，但申请者须达到相关剑桥英语认证考试的分数。

教育部今天（4月21日）发文告说，国际学生入学考试（Admissions Exercise for International Students，简称AEIS）今年7月开放申请，若要在2023年学年进入本地主流学校就读小二至小五，以及中一至中三年级，国际学生须参与这个考试。

从7月起，申请小学入学考试的学生无须参与英文测试，取而代之的是剑桥英语认证（Cambridge English Qualification）测试。在报名AEIS数学测试前，学生必须在之前的12个月内进行相关剑桥英语认证测试，并通过教育部所规定的分数线。

例如，入学那年的1月1日学生如果是7岁，就须参与A2 Key for Schools基础英语语言水平测试，并获得100分或以上，参与相同考试的9岁学生则须获得130分或以上。

根据教育部，剑桥英语认证在超过130个国家进行，学生可选择在任何地点进行考试，不限次数。具体分数要求可到www.moe.gov.sg/international-students/aeis查询。国际学生中学入学考试则维持不变。

归国学生7月起可申请报读本地中学

另一方面，有意在明年入读本地中学中一到中三的归国学生，也可从7月起上网提出申请。

今年的“回归新加坡人入学计划”（School Placement Exercise for Returning Singaporeans，简称SPERS）中学考试将在9月进行，归国学生可在明年1月开学。家长随后将收到符合学生成绩的学校名单，从中做出选择。

无法及时赶回来考试的新加坡学生，也可以从今年10月开始申请补考，并于12月参与考试。不过，这代表学生将延迟至明年2月入学。

学生也能使用教育部的“入学分配安排计划”（Assured School Placement）服务，在回国之前确保可以入读一所邻近住家且有学额的学校。使用这项服务的学生无须参加统一测试，但个别学校可能会推出测试来鉴定学生的能力。

至于想就读初级学院或励仁高中的归国学生，则可关注教育部网站，等候最新消息。