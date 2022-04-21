失信诊所近55万元 前女经理监40个月

（早报讯）私吞病人的诊疗费，还在已签字的空白支票填上巨额款项“犒赏”自己，行政女经理在两年内失信诊所近55万元，东窗事发后被开除，还锒铛入狱40个月。

被告法芝亚（47岁）面对五项失信控状，她今天（4月21日）承认其中三项，法官把其余控状纳入考量之后做出上述判刑。

根据案情，被告2015年2月开始在本地一家血管专科诊所担任行政经理，主要负责处理诊所账目、收取病人的诊疗费和支付款项给供应商等。

已签字空白支票 填巨额发给自己

由于经常出国的关系，诊所医务总监会预先在空白支票上签字，再把支票交给被告，授权她使用这些支票发给供应商。

然而，被告在2018年12月至2020年10月之间，利用职务之便私吞病人的看诊费和开支票给自己，前后失信诊所近55万元。

为了避免行径被揭发，被告在内部系统上动手脚，同时把支票分批发给不同的友人，再让朋友转账给自己，企图瞒天过海。

调查显示，2019年2月至10月之间，诊所医务总监曾到缅甸行医，被告当时也随行，协助收取看诊费。

她原本须要在回国后，将收到的15万美元（约21万新元）存入诊所的银行户头，但她没有这么做，反而偷偷将这笔钱私吞。

另外，她也在2020年1月至4月间，在八张已签字的支票上填写共15万5000元，再分批发给至少两名朋友。

利用朋友和病患

她向朋友谎称，这些钱是其他人偿还给她的钱，并指示朋友将收到的款项转账给她。朋友们不疑有她，根据被告的指示办事，这些钱最终都进了被告口袋。

不仅如此，被告在2020年10月发出一张2万5879元的单据给一名病患，并指示对方把这笔医疗费用转进一个指定的银行户头，而该银行户头的持有人其实就是被告。

诊所医务总监后来问起这名病人的诊疗费时，被告还谎称病人已付清这笔钱，并出示一张单据给医务总监确认，但医务总监很快就发现单据上的内容和数额有出入，于是展开内部调查，最终揭发被告罪行。

被告在同年12月4日被开除，医务总监三天后报警处理。

私吞款项还赌债阿窿

调查显示，被告把私吞的这些钱都用在她和家人的日常开销、赌博，以及偿还信用卡债和阿窿债务等。