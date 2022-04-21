访客没登录SafeEntry进公寓 保安员冒警勒索判监打鞭

（早报讯）发现公寓访客没有进行SafeEntry登录，保安人员冒充警员，直指对方犯了“严重罪案”，趁机索贿一万元，还威胁要诬赖对方与学生胡搞，结果被监27个月及打鞭三下。

来自马来西亚的33岁被告甘尼桑，今天（4月21日）承认抵触防止贪污法令、勒索和冒充警员的三项罪名，控方以其中一项加以提控，另两项下判时一并考虑。

被告案发时是西海岸公寓SeaHill的保安人员，受雇于Metropolis Security Systems私人有限公司。

受害者是29岁的日本籍男教师，他在去年10月19日到公寓探望同是教师的26岁日本籍女子。根据贪污调查局文告，两人是朋友关系。

案情显示，受害者在当9时许进入公寓时，既没进行SafeEntry登录，也没在保安处登记，因此违反了公寓规矩。大约两小时后，他与女子一起进入公寓的残疾人士厕间。

两人不久后离开厕间，在外面聊天时，被告突然走向受害者，指他擅闯公寓，还称自己已经拍下他们离开厕间的一幕。被告指这些都是“严重罪案”，受害者可能会因此坐牢。

女子越听越害怕，受害者于是让她先回家，自己则与保安人员到西海岸公园继续商量，并开始用手机录下被告所说的话。

被告当时还假惺惺声称想帮受害者解围，受害者直截了当反问他是否要“小费”时，被告就露出了真面目，开口就要一万元。被告称，他需要调阅90台电眼，才能删除所有拍到受害者和女子的画面。他也恐吓受害者，指后者可能会被遣送回国，更称自己是高级警员和卧底。

受害者感到惊慌，答应付钱，但他得先回家做准备，打算先给被告2000元，一周后再把剩余的款项转账给被告。

被告过后不断联络受害者，包括传电眼画面及警察广东民大厦的照片，以制造他任职警察部队的假象。他还称自己已向警方告状，甚至编故事指受害者在厕所内与学生胡搞，要受害人做好通知日本大使馆和交回工作准证的准备。

受害者遭被告骚扰了一整天后报警，被告很快被捕，最后连一分钱都没拿到。

被告在庭上一度否认罪行，但因有手机录音为证，无从狡辩才决定认罪。

目前被还押的被告求情时表示，他得照顾多病的父母，想尽快回国，求法官轻判。