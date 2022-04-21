来新设全球第二总部 Workato未来三年投资3亿元聘700人

（早报讯）看准企业经历疫情后积极转型的商机和本地强大人才库，跨国自动化企业来新设立第二座全球总部，未来三年准备在亚太区投资三亿元，并在本地增聘700名员工。

国际自动化平台领导者Workato目前在本地聘有130名员工，但这两年业务迅速发展，公司计划今年增聘120人，预计2025年本地员工人数会增至830人。

Workato是一个企业自动化平台，以整合为主导的自动化技术，协助企业或组织在不影响治理和安全性的情况下，轻松地整合各种数据和应用，加快工作流程。全球现有超过1万1000名客户包括博通（Broadcom），使用该公司平台。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今天（4月21日）为Workato全球第二总部，及本地首个数码自动化中心主持开幕仪式后对记者说，数码自动化在企业转型过程和数码经济上扮演重要角色，公司在协助企业自动化和打造客户体验时，也从中制造新的就业机会。

他希望未来有更多国际企业会选择新加坡，为本地客户提供商业解决方案。

配合扩大亚太区业务计划，Workato也和本地三所高等教育学府新跃社科大学、义安理工学院及新加坡理工学院签署谅解备忘录（MOU），除在特定课程上合作，也提供学生实习机会，协助业界培训未来所需人才。