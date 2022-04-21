樟宜机场乘客流量两年来首次破百万

（早报讯）新加坡樟宜机场的乘客流量自疫情暴发后两年以来首次突破100万，上个月有114万人次从樟宜机场入境和离境，相比去年同期增加约六倍。

根据樟宜机场集团今天（4月21日）更新的网上杂志《樟宜之旅》（Changi Journeys），樟宜机场的乘客流动量上一次破百万是在2020年3月，当时为160万人次。不过，上个月的乘客流量仍只是2019年3月的两成。

今年第一季，樟宜机场的飞机起降量为3万6200次，载客人次达256万，是冠病疫情前的15.6%。其中，欧洲的乘客占42万6000人次，美洲则占12万2000人次，分别达冠病疫情前的33.9％和52.7％。

第一季最大的乘客市场为澳大利亚、印度、马来西亚、泰国和印度尼西亚。

空运货物吞吐量今年首三个月更恢复到疫情前的93％，达45万8000公吨。

樟宜机场航空业务发展董事总经理林振杰说，旅行限制自4月初以来放宽，对樟宜机场来说是个正向的发展，客流量持续增加也令他们深受鼓舞。“旅游重新开放使航空公司有信心推出新航线和重启服务，我们将继续与贸易伙伴密切合作刺激旅游。"

今年第一季有六个航空公司恢复在樟宜机场的客运航班，越南航空和喀里多尼亚航空也会分别在6月和7月启动新航线。