录猥亵视频上载色情网站 男子判监罚款

（早报讯）跟女子发生关系时趁机录视频，男子事后把性爱视频上载到色情网站任人收看，女方获悉后怒而报警，揭发对方原来是“偷窥狂”，曾经拍摄各种色情短片，也到处偷拍女生裙底照。

犯案男子现年32岁，他今天（4月21日）承认五项偷窥、拥有及传播猥亵内容等罪名，被判坐牢11月及罚款5000元。另有六项罪名则交由法官下判时一并考虑。

为了保护受害者，媒体不可报道任何会泄露女方身份的资料，包括被告的名字。

案情显示，被告和受害者通过交友平台认识，2018年3月走在一起。受害者当时年仅18岁，被告比她年长约10岁。

两人好几次发生关系时，受害者发现被告用手机录视频，曾叫他停止拍摄。被告当时声称视频只供自己收藏观赏，受害者也就没有再反对。

受害者后来在互联网看到一段裙底视频，认出被拍的女子就是自己。她点击视频链接，来到被告的色情网页账号，发现被告上载了他们的亲密视频。

她事后多次要求被告取下视频，可是被告完全不理会，还称视频没拍到脸，没人会认出她。

两人后来分手，但受害者越想越不安，一年后再次提出删除视频要求，可是被告只把视频改为私密模式，该视频当时也已多次被转发。在新男友的鼓励下，受害者在2020年6月报警。

警方展开调查后发现，被告在色情网站上载了七段他与数名女子进行性行为的猥亵视频，掌镜人都是他。其中一段视频被点击观看超过四万次，被告承认，上载这些视频让他很有“成就感”。

被告也拥有六段偷拍女生裙底视频，他承认在公共场所拍摄其中几段，包括在地铁偷拍女乘客，及在增益课程拍女性参与者。

资讯通信媒体发展局人员完成调查后，断定被告的电子器材共有28段猥亵视频，他因此触犯了影片法令。

法官下判时指出，被告不止侵犯受害者的隐私，也展现了令人厌恶的偷窥行为，必须严惩以起吓阻作用。