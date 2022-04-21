伪造薪水单骗逾10万元加薪补贴 “教师歌手”判监

（早报讯）有“教师歌手”之称的补习中心创办人涉嫌与合伙人串谋，通过伪造薪水单要向国内税务局骗取逾10万元的加薪补贴。他不认罪，但经审讯后被裁定罪成，必须坐牢12个月又24周。

被告符杰荣（40岁）面对36项伪造文件和两项诈骗罪，他闻判后表示有意上诉，称已找到新证据和证人来证明自己无罪。步履蹒跚的他声称自己患上了肌肉萎缩症，但他将至死捍卫自己的清白。

根据控方的结案陈词，被告在2011年创办一家补习中心和一家学生托管中心，后来于2013年卸下董事职务，将业务交由两名合伙人陈瑞昌和傅明山打理，但自己仍继续参与中心事务。

被告创业后也尝试拓展歌唱事业，但财力不足，因此向陈瑞昌借钱周转，对方在短短一年内就借出了二三十万元。

一心想到台湾发展的被告游说陈瑞昌再出资20万元，并表示无论如何陈瑞昌都能通过补习中心回本。被告的歌唱事业直至2013年都未见起色，为了兑现诺言，他开始想方设法从名下公司套利。

被告将目光投向政府发放的加薪补贴计划（Wage Credit Scheme），同年与陈瑞昌和傅明山见面讨论要如何从该计划中获得最大的利益。

在计划下，雇主为总月薪不超过4000元的员工加薪时，将获政府资助高达40％加薪额。由于傅明山曾为妻子申请到补贴，三人一致认为这种通过幽灵员工“吃空饷”的方法可行。

为了满足条件，被告和陈瑞昌将他们的父母谎报成这两家公司的高薪职员，充当营运经理、业务经理、清洁主管和会计员，月薪高达3700元。

事实上，被告的学生托管中心在2013年年底就已售出，但被告和同伙仍一直用其名义伪造员工薪水。陈瑞昌的父母在供证时说，他们由始至终都没从该中心领过任何薪水，甚至根本不知道他们原来在被告的补习中心是“重要职员”。

被告和两名合伙人共谋伪造多份薪水单，再提交给当局，企图骗取10万2200余元的加薪补贴，但罪行被揭发，分文都没领到。

被告今天（4月21日）向法官求情时坚称自己并非主谋，也不曾与他人共谋诈骗当局，反而在案发前一直向合伙人强调务必奉公守法，所有犯罪行为都是陈瑞昌一人所为。

陈瑞昌和傅明山去年2月认罪后分别被判监禁22周和18周。