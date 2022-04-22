（早报讯）美国周四（4月21日）隔夜股市全线下跌，纳斯达克综合指数大跌2.07％，标普500指数跌1.48％，道琼斯工商指数跌1.05％。

联储局主席鲍威尔在国际货币基金组织春季会议场边举行的一场辩论中说，当局可能在下个月的政策会议上选择加息0.5个百分点，以抑制国内的通货膨胀，这引发了市场的紧张情绪。

本地股市方面，新加坡海峡时报指数昨天闭市报3348.46点，全日上涨13.14点或0.39％。

以下是今天（22日）开盘可关注的股票：

1）克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）今早宣布，以6830万欧元（约1亿零150万新元）收购三个位于意大利和德国的物业，收购价比总独立估价低了12.7％。资产的加权平均租赁期（WALE）为5.4年。

2）在凯利板上市的ACROMETA宣布，获得半导体领域总值3100万元的合同，是自2016年上市以来价值最高的合同。它最近也设立了与冠病抗体检测仪等产品相关的研发及生产实验室。

3）停牌中的本地上市公司KTL环球（KTL Global）旗下全资子公司天赐农业科技，与本地电商Ebuy达成一项不具约束力的谅解备忘录，前者将收购Ebuy的51％股权。KTL环球目前在新加坡交易所观察名单中。

4）科优国际（Koyo International）获得陆路交通管理局颁发一项总值约1亿5500万元的机械和电气工程合同，为新柔地铁的地铁站、隧道和关税、移民及检疫（Customs, Immigration and Quarantine，简称CIQ）设施提供机械服务。

5）胜宝工业信托（Sabana REIT）本财年首季投资组合出租率达到85.2％，稍微低于前一个季度的85.4％。信托签下了1万1786平方英尺的新租约，以及20万8633平方英尺的续约。

6）DigiCore房产信托（Digital Core REIT）本财年第一季的可派发收入报1210万美元（约1650万新元），比首次公开售股（IPO）时预期的1190万美元高出1.9％。总营收和净房地产收入分别为2650万美元和1790万美元。

7）第二房地产（Second Chance Properties）以1125万元脱售位于大巴窑的邻里零售房地产。