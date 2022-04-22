新食品厂让商家付费共用先进器材 加速新食品上架

（早报讯）业者推出新食品之前，从研发到最终大量生产出售，间中还须经过反复测试和市场调查等。政府与新加坡理工大学合作设立新的“食品厂”，让业者无须投入高额成本就能使用先进设备推动商业化过程，加速产品上架。

耗资1300万元的食品厂（FoodPlant）由新加坡企业发展局、裕廊集团和新工大合作成立，设在圣诺哥裕廊集团食品中心内，占地约1100平方米。

这是本地首个获新加坡食品局许可的小批量食品生产设施，意味着厂内生产的食品可市售。这样一来，业者在测试制作新产品时，就可以对外销售试探市场反应。

食品厂今天（4月22日）正式开幕，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰致辞时说，区域人口快速增长、中产阶级壮大、消费者更重视健康、年长人口对食物和营养有特别需求，这些因素都促使食品市场扩大和需求增加。

此外，冠病疫情和乌克兰战事突显供应链中断可直接冲击食品安全。我国因此积极推动食品研发，但与此同时，王瑞杰指出，除了研发以外，产品商业化也是同样重要。

“要帮助企业缩短创新的过程，让产品尽快面市，其中一个关键要素是为他们提供共享设施网络。缺了这些共享设施，食品创新的高成本可能使商家望而却步。”

食品厂有12个处理室，备有不同器材，例如用于制造替代肉的高水分挤压机、生产粉状类食品的喷雾干燥机（spray dryer），以及为包装杀菌的蒸煮机。

中小企业的会员费为每年5000元，跨国企业1万元，并须另外支付租用费，业者第一年享有优惠租金，有专用器材的处理室每日介于700元至1500元。非会员也可租用设施，但须支付更高的价格。