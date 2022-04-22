受美国隔夜股市拖累 亚太股市下跌

（早报讯）受美国周四隔夜股市拖累，亚太主要股市周五（4月22日）普遍下跌，新加坡海峡时报指数早盘持平。

美国联邦储备局主席鲍威尔在国际货币基金组织春季会议中说，联储局可能在下个月的政策会议上加息0.5个百分点，以抑制国内的通货膨胀。这引发美国周四隔夜股市全线下跌，纳斯达克综合指数大跌2.07％，标普500指数跌1.48％，道琼斯工商指数跌1.05％。

亚太主要股市周五普遍下挫，截至中午，日本股市表现最差，下跌1.87％。澳大利亚、韩国和深圳也分别下滑1.62％、1.01％和0.76％。

新加坡方面，海指在开市后不断下跌，跌到3312.97点的早盘最低点。海指之后收复失地，截至中午12时午休，海指收报3351.36点，仅升2.86点或0.09％。早盘最高点为3353点。

辉立资本上午在一份报告中指出，鲍威尔对控制通胀采取更强硬的立场，促使投资者认为联储局将实施更加激进的货币政策，这给股票和债券市场带来压力。

美国通货膨胀率继续攀高，联储局已在3月加息25个基点，是2018年12月以来首次加息。

针对联储局的加息步伐，资产管理公司DWS集团交易主管卡特拉邦（George Catrambone）说：“市场预计当局将在5月和6月加息50个基点。鲍威尔和多名联储局官员一直都表示希望赶快控制情况，这意味着他们将采取激进的政策。”

另一方面，中国国家主席习近平坚持采取“清零”防疫政策的立场，似乎令投资者失望，导致中国股市持续受压。