介绍本地女性发展历程 “欢庆新加坡女性”展览将走入邻里

（早报讯）一场介绍本地女性发展历程的展览即日起在狮城大厦举行，之后将走入其他邻里中心。

李显龙总理今天（4月22日）在狮城大厦为“欢庆新加坡女性”展览（Celebrating SG Women Exhibition）主持开幕。

其他嘉宾包括社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，以及卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞。

我国今年首次出台女性发展白皮书，将在未来10年通过25个行动计划提升女性地位，打造更公平与包容的社会。

政府与民间组织前年9月至去年9月举办了160场全国对话，收集近6000名新加坡人对女性发展的看法，把反馈整合成白皮书。

今年3月28日出炉的新加坡女性发展白皮书，内容涵盖五大方面，即职场平等、对看护者的支援、防止暴力与伤害、扶持女性的其他措施，以及观念上的转变。国会本月经过辩论后，通过新加坡女性发展动议。

欢庆新加坡女性展览其中一个区将介绍白皮书的要点，访客可在现场通过互动平台进行投选，提供反馈。

展览有三个区域，介绍1961年至今的历程，也设有一些增强实镜元素，让访客有互动体验。例如，访客可拍照打卡，留言支持女性发展。

访客也可参与问答活动，领取限量版“欢庆新加坡女性”NETS万捷通卡（Flashpay）。

展览入场免费，将在狮城大厦举行至5月3日，之后走入其他地点。

其他地点包括：