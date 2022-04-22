歪曲尚穆根发言 TISG和文章作者接更正指示

（早报讯）歪曲内政部长兼律政部长尚穆根的采访内容，在报道中制造他即将卸下政治职务的错误印象，社会政治网站The Independent Singapore和文章作者今天接获更正指示。

律政部今天（4月22日）发文告说，The Independent Singapore（简称TISG）昨天在网站、面簿页和推特账号发表题为“尚穆根表示可能卸任新加坡律政部长和内政部长”的文章。文章作者Toh Han Shih同天也将文章分享在自己的推特账号。

除了标题之外，文章第一段也称，尚穆根在接受马来西亚淡米尔新闻网Vanakkam Malaysia采访时“透露”，他可能卸下律政部长和内政部长的职务，但没有给出具体时间。

律政部指文章的标题和内容写出尚穆根在采访中说他可能卸下部长职务，都给人错误的印象。

对此，律政部澄清，尚穆根在采访中说的是：他把为民服务视为一种荣幸，不是每个人都有机会这么做；他必须准备好，在自己不再获得人民支持时离开；他必须准备好，在有能力的领导人出现、能够取代自己时离开；他向来保持言行透明，并会继续这样做，如果他不能继续这样做，他将卸下部长职务。

因此，根据这个采访内容，声称尚穆根将卸下部长职务是不实的。

根据更正指示的要求，TISG和文章作者须在原贴文附上更正通知。更正通知中有政府打假网页Factually的链接（www.gov.sg/article/factually220422），列出了这起事件的相关事实与澄清。