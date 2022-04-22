加息风声刮落亚太股市 新加坡海指逆流上扬0.38％

（早报讯）美国联邦储备局主席鲍威尔放话下月可能加息50个基点（0.5个百分点），导致美国股市三大股指应声滑落1-2％并波及亚太市场。亚股周五（4月22日）纷纷败退，但新加坡海峡时报指数跌后回升，并逆流上涨0.38％或12.65点，闭市报3361.11点，以四天连涨结束一周交易。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“美国积极加息以抑制通货膨胀以及中国继续封锁措施，影响了市场情绪。海指在上午时段跌后回升，并在当天的交易中保持稳定。”

海指周五一度跌1.06％，但早盘较后终因银行股、扬子江船业（Yangzijiang）和吉宝企业（Keppel Corp）等收复失地和强劲上涨而回稳。

东京股市在三天连涨后周五下跌1.63％。法新社引述东京岡三线上证券公司（Okasan Online Securities）的报告说，美国长期收益率的上升使投资者保持警惕。抛售影响了广泛的股票，特别是具有高增长潜力的公司。

悉尼股市在连涨五天后周五回挫1.51％，压力来自矿业和科技股，市场担心中国钢铁厂的需求受影响以及美国将大幅加息。香港、深圳和首尔股市周五各跌0.21％、0.50％和0.86％，上海股市则上涨0.23％。

截至本地傍晚时分，美国三大股指期货下跌0.11％至0.17％，WTI原油期货回跌1.85％至每桶报101.87美元，布伦特原油期货回跌1.70％至每桶报106.49美元，欧洲和伦敦股市开盘至今已跌1.33％和0.62％。现货金价保持在每安士1940美元以上。美国十年公债收益率已升至2.95％以上。

整体本地股市交易量今天增至16亿5000股，交易总值增至13亿2000万元。全场上升股224只，下跌股225只。

海指成份股10只上涨，14只下跌，6只持平。银行持续回升，造成海指表现稳健。星展集团控股（DBS）股价再涨0.75％至33.64元；华侨银行（OCBC）涨0.25％至12.11元；大华银行（UOB）跌0.06％至31.13元。

活跃股方面，扬子江船业（Yangzijiang）今天除息，股价暴跌37.34％至0.965元，但高于分析师预期的除息后的0.95元目标价，交易总值1亿5796万元，高居全场首位，交易量高达1亿7148万股，全场排名第二，屈居胜科海事（Sembcorp Marine）的2亿4936万股之后。

扬子江船业以股代息，股东每持一股便获得一股新股作为股息，今天是它的股票除息日，它以0.80元开盘，闭市时的0.965元股价比开盘价大涨20.62％，是在星展集团（DBS）之后给予海指最大支持的成份股。早前，扬子江船业把金融业务—扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）分拆上市的计划，已获得股东在特别股东大会上批准，扬子江金融控股将在4月28日在新交所主板挂牌。

吉宝企业（Keppel Corp）今天股价涨2.41％至6.81元，交易总值达4956万元，在全场十大之列。集团昨日发布第一季业务报告，营收和净利皆取得同比增长，营收增9％至20亿7000万元，所有主要业务都有更好的表现，除了城镇发展业务之外。

克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）股价持平于2.30欧元。它今早宣布，以6830万欧元（约1亿零150万新元）收购三个位于意大利和德国的物业，收购价比总独立估价低了12.7％。资产的加权平均租赁期（WALE）为5.4年。

在凯利板上市的ACROMETA今天股价飙涨32.26％至8.2分。它宣布获得半导体领域总值3100万元的合同，是自2016年上市以来价值最高的合同。它最近也设立了与冠病抗体检测仪等产品相关的研发及生产实验室。

科优国际（Koyo International）今天股价猛涨9.84％至6.7分。它获得陆路交通管理局颁发一份总值约1亿5500万元的机械和电气工程合同，为新柔地铁的地铁站、隧道和关税、移民及检疫（Customs, Immigration and Quarantine，简称CIQ）设施提供机械服务。