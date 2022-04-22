我国DORSCON疾病应对级别 从橙色下调至黄色

（早报讯）鉴于我国冠病疫情好转，每日确诊病例也呈下降趋势且趋稳，从下周二（4月26日）起，新加坡的DORSCON疾病应对级别将从橙色下调至黄色。这意味着病毒仍容易传播，但情况不严重或在受控范围内。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇今天（4月22日）在记者会上解释：“如今病毒传播更加普遍，但多数病患的症状轻微，这是因为我国的疫苗接种率高。简化后的冠病医疗程序对生活造成的影响也不大，因此现在是降低警戒级别的适当时机。”

我国是在2020年1月27日把疾病暴发应对系统（Disease Outbreak Response System Condition，简称DORSCON）警戒级别定为黄色，并在11天后（即2月7日）从黄色调高至橙色，仅次于最高的红色级别。

当时我国出现多起感染源头不明的病例，并出现社区感染迹象，因此须提高警戒级别，政府也宣布暂停所有校际和校外活动，直到3月学校假期结束，并建议取消或延迟非必要的大型活动。

我国的DORSCON框架通过绿、黄、橙、红四个颜色指标反映疫情严重程度，帮助政府机构、企业和民众了解应采取的应对措施和指导信息。

绿色级别最轻微，红色最严重，代表疾病已经广泛传播，对日常生活造成严重影响。

橙色意味着“疾病严重并容易人传人，但还未在新加坡广泛传播，或已受控”。它对日常生活有一些影响，而民众须遵守防控措施。

黄色则定义为“疾病在新加坡传播，但较轻微或受控制”。一些领域须加强防控措施，但对日常运作影响不大。

颜金勇指出，调低警戒级别是我国抗疫路程一个重大的里程碑，但他提醒民众继续遵守防疫安全管理措施，履行社会责任，以及保持良好个人卫生。