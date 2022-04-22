4月26日起 社交聚会和家庭访客人数不再设限

（早报讯）下周二（4月26日）起，社交聚会、堂食和家庭访客人数将不再设限。民众参与不戴口罩的活动，也无须限制在10人。

此外，所有雇员可返回工作场所上班，不再须要遵守75％居家办公雇员可返回公司的人数限制。若雇员在工作时与他人没有实体接触，以及非从事面向顾客的行业，他们在工作场所可脱下口罩。

我国自3月29日放宽一系列安全管理措施和边境措施后，每日确诊病例持续下降并逐渐趋稳，因此政府联合抗疫跨部门工作小组今天（4月22日）召开记者会，宣布进一步松绑措施。

此前，超过1000人出席的大型活动人数限制设在场地容量的75％，下来这些活动的人数将不再受限，但染疫风险较高的夜间娱乐场所仍须遵守75％的限制。

卫生部也鼓励雇主永久保留灵活工作安排，如远程办公以及错开工作时间，帮助雇员避开尖峰时段的通勤人潮。

民众外出时，在公共交通工具上和室内场所仍须戴口罩，户外则可继续选择不戴口罩。不过，卫生部鼓励民众采取预防措施，在人多的户外场所戴上口罩。

卫生部说，放宽一系列措施意味着，除了室内戴口罩的规定，多数的简化安全管理措施将解除。不过，这些措施将继续作为调节社交活动的关键，若情况需要，抗疫小组可随时调整措施。

联合领导抗疫小组的财政部长黄循财强调，这是我国迈向与冠病共存道路上的重大一步。“我们离终点越来越近，但比赛还未结束，这场大流行病也远未结束。”

他也提醒，新的变种毒株迟早会出现，但没人能预测会是什么时候。如有必要，我国可能须再次收紧防疫措施，或重启“合力追踪”应用和SafeEntry访客登记系统。