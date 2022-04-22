新马跨境公共巴士和德士 5月1日起恢复

（早报讯）新马跨境公共巴士和德士服务5月1日起恢复，为完成冠病疫苗接种的公众提供更多通勤选项。

与此同时，由星运旅游（Transtar）和汉达英达（Causeway Link）经营的疫苗接种者旅游巴士服务（Vaccinated Travel Bus Services）将在5月1日停止运作。

陆路交通管理局今天（4月22日）发文告宣布，新捷运经营的160号、170号和170X号，以及SMRT经营的950号新马跨境公共巴士服务将从5月1日恢复；私人巴士业者星运旅游也将经营四条新柔跨境巴士路线，即TS1、TS3、TS6和TS8号。

根据通联官网，160号巴士会从裕廊东巴士转换站出发，途径兀兰关卡、新山关卡和新山中央车站（JB Sentral）；170号巴士从奎因街一带开始载客，途径兀兰火车关卡、兀兰和新山关卡及新山拉庆（Larkin）中央巴士总站；170X号则从克兰芝地铁站对面的巴士站出发，途径兀兰和新山关卡及新山中央车站；950号巴士从兀兰临时巴士转换站发车，途径兀兰关卡、新山关卡和新山中央车站。

根据星运旅游的面簿贴文，TS1号、TS3号和TS8号将分别从樟宜机场、滨海湾广场和圣淘沙名胜世界发车，往来拉庆中央巴士总站。TS6号巴士则从波那维斯达出发，终点站是振林山巴士总站（GP Sentral）。

至于上述四条跨境公共巴士路线的运营时间，则将恢复到和疫前一样，就是从清晨5时20分至零时30分之间。160号、170号和950号的趟次频率也和疫前相似，即高峰时段每20分钟一趟，非高峰时段每25分钟一趟。170X号在高峰时段则是每九分钟一趟，非高峰时段每17分钟一趟。

陆交局正同马国陆路公共交通机构密切合作，恢复跨境德士服务。公众到时也可从奎因街巴士总站乘搭德士到新山，或通过德士公司预订相关服务。