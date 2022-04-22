完成接种的航空和海路旅客下来无须做行前冠病检测

（早报讯）新加坡进一步放宽边境防疫措施，完成疫苗接种者接下来搭飞机或乘船到我国，出发前无须做任何冠病检测。

新调整将从下周二（26日）零时01分起生效，所有完成接种、且健康良好的旅客入境新加坡前后，不再须要接受冠病检测或隔离。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇今天（4月22日）在记者会上宣布上述消息时说，在每日新增病例中，输入病例非常少，在5％及以下。大部分输入病例的症状也轻微。

根据现有安排，完成接种的航空和海路旅客入境后不必检测和隔离，但须在出发前48小时内取得阴性检测证明。通过陆路往返新加坡和马来西亚的旅客则无须做行前和抵境检测。

未完成冠病疫苗接种者的入境要求保持不变。获准到新加坡的13岁及以上未完成接种者须在出发前48小时内完成冠病检测，抵境后须完成七天的居家通知，并在结束居家通知前通过一个核酸检测。

另外，从今年7月1日起，所有13岁及以上长期证件持有者入境新加坡前，必须先完成冠病疫苗接种，除非因医疗原因不适合接种。

交通部长易华仁在面簿贴文指出，海陆空的伙伴正努力扩充人手和运作，以应付更高的旅客量，特别是在来临的劳动节和开斋节长周末，以及6月学校假期。这需要时间，他吁请所有新加坡人和旅客给予谅解和耐心。