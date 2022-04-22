下周二起 大多场所无需使用合力追踪

（早报讯）从下个星期二（4月26日）起，公众到大多场所无需再使用合力追踪（TraceTogether）登记，冠病患者也不必再上载他们的合力追踪的数据。

政府抗疫跨部门工作小组今天（4月22日）在记者会上宣布这项消息。

由于卫生部将停止发出健康风险通知（Health Risk Notice，简称HRN），从本月26日起，所有冠病患者不再需要上传合力追踪的数据，或交上他们的合力追踪便携器。

除了继续落实疫苗接种差异化安全管理措施的场所如超过500人的大型活动，以及提供跳舞活动的夜间娱乐场所以外，公众在进入其他场所时，无需使用合力追踪应用或便携器登记。

卫生部将继续保留合力追踪以及SafeEntry的用途，以便进行疫苗接种差异化安全管理措施检查。同时，若日后出现新变种病毒，当局也能迅速应对，扩大追踪工作。

卫生部长王乙康说，公众应继续保留合力追踪应用和便携器，以便当局重启这一措施。此外，若公众上夜店，或是出席婚礼、宴会等继续实施疫苗接种差异化安全管理措施的场所，还是要使用合力追踪应用和便携器来证明自己的疫苗接种状态。

警方和执法人员在调查严重罪案和对其展开诉讼程序时，可继续使用合力追踪和SafeEntry的数据。