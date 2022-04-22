5月底逐步关闭冠病疫苗接种中心

（早报讯）随着大部分人口已接种冠病疫苗追加剂，卫生部将从5月底起，逐步关闭疫苗接种中心，以更好地整合资源并让这些场所能用作其他用途。

卫生部指出，截至4月21日，有超过92%的人口完成两剂冠病疫苗接种，73%已接种追加剂，当局每天施打的疫苗剂数过去几周稳步减少。

从5月31日起，会有12家提供辉瑞／复必泰疫苗、六家提供莫德纳／SpikeVax疫苗，以及两家同时提供这两款疫苗的疫苗中心将关停止运作。

其中，提供莫德纳／SpikeVax疫苗的接种中心将在5月2日后停止为公众注射第一剂疫苗；提供辉瑞／复必泰疫苗的接种中心则在5月10日后停止注射第一剂疫苗。这些中心将在5月31日注射最后的第二剂疫苗和追加剂。

从6月30日起，另四家提供辉瑞／复必泰疫苗、一家提供莫德纳／SpikeVax疫苗和一家提供这两款疫苗的接种中心也将关停止运作。提供莫德纳／SpikeVax疫苗的接种中心将在6月2日后开始停止注射第一剂疫苗，提供辉瑞／复必泰疫苗的接种中心则在6月9日后停止注射第一剂疫苗。这些中心将在6月30注射最后的第二剂疫苗和追加剂。

卫生部指出，位于丰嘉中学旧校舍和来福士会展中心的接种中心将继续运作，当局也将继续提供疫苗接种。当局有意整合资源，推出同时提供检测和接种服务的中心，具体详情将在之后公布。

卫生部也呼吁符合接种疫苗和追加剂的公众，应趁遍布全岛的接种中心还在运作的期间去接种疫苗。

即将在5月31日后关闭的接种中心：

提供辉瑞／复必泰疫苗：淡滨尼天地、金文泰、蔡厝港、惹兰勿刹、南洋、义顺东、巴西立—伊莱雅、盛港、德义、实龙岗、大巴窑西、兀兰星宇民众俱乐部。

提供莫德纳／Spikevax疫苗：波那维斯达、丰嘉北、拉丁马士、淡滨尼东、兀兰、油池民众俱乐部

提供辉瑞／复必泰和莫德纳／Spikevax疫苗：碧山、丹绒巴葛民众俱乐部

即将在6月30日后关闭的接种中心：

提供辉瑞／复必泰疫苗：勿洛、后港、女皇镇、信佳—凯秀民众俱乐部

提供莫德纳／Spikevax疫苗：榜鹅21民众俱乐部

提供辉瑞／复必泰和莫德纳／Spikevax疫苗：坎贝拉民众俱乐部