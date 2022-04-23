威胁喊非礼图污蔑执法人员 女董事认罪

（早报讯）未持合法准证从中国非法进口肉类和咸蛋等食品，一家批发公司的女董事在新加坡食品局人员上门调查时拒绝配合，肉身挡门阻止对方离开，还恫言要高喊“非礼”，迫对方交出口供书，过后还把口供书撕毁。

来自中国的被告王淑（译音，40岁）面对五项控状，包括触犯卫生肉类和鱼类法令、动物和飞禽法令和威胁中伤公务员等。她昨天（4月22日）上庭时承认其中四项，另一项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告案发时是Thanksgiving Group私人有限公司的董事，但她未持有合法准证进口任何食品。

2020年7月29日上午9时许，移民与关卡局人员检查一个从中国运抵的集装箱时，发现里头藏有未经申报的食品，于是将食品扣押，并把案子移交食品局调查。

调查发现，集装箱里的食品归九个收件人所有，被告是其中一人。

属于被告的食品重约32.42公斤，其中包括鸭翅膀、牛肉干、香肠，以及60颗咸蛋等，其中有三包香肠被发现有蛆虫蠕动。

调查显示，被告通过微信向中国供应商订购上述食品，她声称这是她第一次从中国购买肉类和蛋类食品，她不清楚相关条例。

尽管被告称这些食品都是供自己食用的，但她却在同年10月6日在网上打广告打算出售这些食品，广告后来被撤下。

同年10月29日，三名食品局人员到被告的公司展开调查，并替被告录口供。

被告起初把三人带到一个房间，对调查也很配合，但他们后来从被告手机查到与案件有关的对话记录后，被告突然情绪大变，要求中止录口供。

两名食品局人员于是先离开房间，另一人留下尝试安抚被告，但被告的情绪越来越激动，还要对方交出早前录下的口供书。

该名食品局人员拒绝了被告的要求，被告怒火中烧，冲到门口把门锁上，更扬言对方如果不交出口供书，她就大喊“非礼”污蔑对方。

在被告的威迫下，食品局人员最后交出口供书。被告当场把口供书撕毁才让对方离开。

庭上揭露，被告患有精神疾病，但病情与案情没直接关系。案展5月27日下判。