94岁五代大母逝世 孝狮跪拜送别

（早报讯）94岁五代大母辞世，后人特别定制黑白孝狮，开光点睛后在灵柩前跪爬舞动，寓意在黄泉路上一路守护老人家。

李秀英（94岁）两周前身体不适，送院检查后发现时日无多，她于是决定回返家中走完人生最后一程。本周一（4月18日），李老太太在家中安详离世，留下七名子女和一众儿孙。

据记者走访后了解，蔡家五代共五六十人，儿孙满堂。为此，家属在武吉巴督西6道第450座组屋外设置灵堂，为其举办六天喜丧送终。

长子蔡来福（72岁，鸿杰体育会永久荣誉顾问）受访时说，父亲在他们年幼时就抛下家庭，母亲一人毅然挑起养家重担，含辛茹苦把儿女拉拔长大。

“我们七姐弟上学分早班和午班，谁没上学就负责拿着妈妈做的糕点挨家挨户去卖。”

疫情暴发前，每逢年初一和寿辰，整个家族就会有聚会，十分热闹。作为家族的主心骨，李老太太生前备受晚辈敬重，家庭成员也相处融洽。

孙子蔡荣祥（48岁）忆述，祖母平时非常温柔，但生气时就会很严肃。“她一直教导我们，一家人要团结一致，所以尽管我们家庭很大，但所有人的关系都很密切。”

孝狮灵柩前跪爬舞动 寓意黄泉路上相伴守候

为表敬重，家属特别为李老太太举行舞狮点睛的仪式。

舞者一路跪拜进入灵堂，即寓意狮子化身归家孝子，悲悯送别死者。（邝启聪摄）

一头全新的黑白“孝狮”在灵柩前开光点睛，瞬间像有了灵气。舞者一路跪拜进入灵堂，即寓意狮子化身归家孝子，悲悯送别死者。

家属表示，出殡时这头孝狮也会一同火化，有陪伴守护老人家的意味。

据了解，“请孝狮”的习俗在港台等地较普遍，新加坡确实不多见。出殡后即烧毁的孝狮除了要价上千元，往生者还必须符合一定的条件，才能”请孝狮“。例如：往生者必须高寿80以上，或是四代同堂的福报之人，或有官位如在某政府部门、会馆等担任要职。

蔡荣祥说，要给祖母热热闹闹地办丧，好好地送她最后一程。

家属将在4月23日（星期六）早上9时为李秀英老太太举行告别仪式，灵柩将在11时05分出殡，送往万礼火化场第4厅火化。