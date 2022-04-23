净营收减少开支增加 奕丰首季净利同比减34.9％至574万元

（早报讯）全球股市今年来表现疲弱，造成净营收下滑，奕丰集团（iFAST Corp）为四年计划下一个阶段的增长做好准备及进行投资，导致营运开支增加，集团第一季净利同比减少34.9％至574万元。

集团首季业绩也显示，截至今年3月31日，行政管理资产规模（AUA）比前一季减少2％，但比去年同期增加15.6％至186亿3000万元。

集团的行政管理资产规模比前一季减少，主要原因在于全球股票及债券市场价格走跌，抵消了它在首季取得的6亿6900万元资金净流入。

集团董事会提议每股派发1分股息，和去年第一季一样。派息日是6月3日。

奕丰今天（4月23日）发布今年第一季业绩。集团指出，全球股市在2021年首季表现极佳，但到了2022年首季走势疲弱。

集团今年第一季净营收同比下滑1.2％至2815万元，非经常性净营收减少18.7％，抵消了经常性净营收8.8％的同比增幅。同时间，集团的营运开支同比增加10.4％至2112万元。

奕丰指出，虽然集团所建立的财富管理平台业务具有稳健的长期增长驱动因素，但短期内的金融市场走势可能对集团的增长步伐造成干扰。

集团已于3月28日完成收购总部设于英国的BFC银行，并将之更名为“iFAST Global Bank”。这家银行预计将在2022财年为集团带来约400万元亏损。不过，集团的目标是在2024年开始让iFAST Global Bank实现盈利。

整体而言，集团预期2022财年的净营收将取得适度增长，但盈利会稍微下滑。