饕客提前两小时排队 9角钱榴梿约一小时售罄

（早报讯）勿洛北一家超市售卖9角钱榴梿，吸引不少饕客在售卖前两小时就开始排队。仅仅45分钟内，300张号码牌全部分完。

位于勿洛北1街的职总平价超市举办为期三天的促销活动，从昨日（4月22日）起至24日，一个榴梿仅售9角钱，售完为止。

9角钱榴梿从早上10时开始售卖，每日只限首300名顾客，每人限购两个，必须先取号码牌才能购买。据了解，职总平价超市从早上9时30分开始将号码牌发放给正在排队的人龙。

记者今早9时40分抵达时，现场已排起了约250人的长龙。20分钟后，300个号码牌就分发完毕。

排在第一位的黄锐琦（56岁，巴士司机）说，自己是附近的居民，在得知这里有促销就早早下楼排队。

“我昨天读新闻的时候看到有促销，所以想来凑个热闹，睡醒就下楼排队了，7点45分左右就在这里排队了。”

还有饕客连续两天前来购买9角钱榴梿。黄依林（67岁，退休人士）告诉记者，她昨日已经购买了两个榴梿。在细细品尝后，她认为这些榴梿香甜可口，今天就带着邻居再次前来购买。

“我觉得这些榴梿蛮好吃的，又便宜又好吃的榴梿实在难得。希望以后也会有更多这样的促销！”

活动第二天，所有榴梿在早上11时许售罄。职总平价发言人回应zaobao.sg的询问时指出，他们在两小时内就卖光所有榴梿。

“这是我们第二年举行类似活动，活动首日，消费者的反应十分正面，令我们备受鼓舞。我们会密切关注消费者对于新鲜水果的需求，确保价廉物美。”