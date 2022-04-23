李显龙总理：措施进一步放宽后 生活几乎恢复至疫情前状态

（早报讯）我国下周二（4月26日）起进一步放宽一系列防疫措施，李显龙总理说，这些变化将让我们的生活几乎恢复到疫情前的状态。他也呼吁公众继续负起社会责任，做好个人防疫措施。

李总理今天（4月23日）在面簿发文说，政府抗疫跨部门工作小组昨天宣布进一步放宽防疫措施，让人感到鼓舞。

从本月26日起，社交聚会以及工作场所的人数不再受限，安全距离规定以及大多数场所的SafeEntry登记也将解除。DORSCON疾病应对级别也从橙色下调至黄色。

李总理说：“这些改变将让我们几乎回到疫情前的状态，我相信大家会继续负起社会责任，在室内戴口罩、若身体不适就自我隔离，互相照顾。”

李总理说，他在上个星期的复活节周末，于植物园看到一组瑜伽团体，去年，她们都戴着口罩练习瑜伽动作。“限制放宽后，能够再次在户外呼吸新鲜空气，是一大乐趣。”