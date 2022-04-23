含链接短信惹疑云 公积金局：是真的

（早报讯）公积金局昨日发短信通知部分会员他们的乐龄健保计划被终止，但由于短信含有可点击的链接，不少公众怀疑是钓鱼短信，不敢点入。公积金局受询时证实，这则短信确实由他们发出，并非骗局。

公积金局昨日（4月22日）向一些会员发出短信，通知他们的乐龄健保（ElderShield）计划已被终止，并附上终身护保（CareShield Life）的网页链接，告诉他们可登入网站查询更多详情。

然而，不少公众因担心陷入钓鱼短信骗局，不敢点击链接。

蔡茂展（50岁，摄影师）受访时说，他看到短信的第一想法是：“这是一则诈骗短信。”

他透露，由于不知道终身护保将取代乐龄健保计划，所以突然收到乐龄健保被终止的短信，感到有点困惑。

王惠冰（45岁，服饰设计师）与丈夫都收到这则短信，两人讨论一番后，决定不要点击短信中的链接。

她说：“因为如果这是全国性的计划，主流媒体应该会报道相关的信息，届时我们再点击链接也不迟。”

郑坚忠（48岁，技术专员）在收到短信后，便将短信转发给他的保险经理查证。

他说：“我的保险经纪建议我，登入我的公积金账号，直接在当局的网站上查看相关的资讯更为安全。”

公积金局回复《联合早报》询问时指出，当局昨日发出的短信，是为了通知会员他们的乐龄健保计划已被终止，且已被纳入终身护保。

“这则由公积金局发出的短信是正当的，目的是为了通知会员，他们的乐龄健保被终止。”

终身护保全国保险计划是在2020年10月1日推出，旨在帮助上了年纪后面对严重残障的国人有基本财务保障，由公积金局承保。

1970年至1979年出生的公众，若之前已投保乐龄健保400又没有严重残障，便可在去年12月1日起自动升级至终身护保。

公积金局发言人指出，会员可通过检查链接结尾是否有“.gov.sg”，以核实链接是否属于公职金局的网站或其他政府网站。

《联合早报》早前报道，去年底发生的华侨银行钓鱼短信诈骗事件中，共有790名客户受害，损失金额高达1370万元。当时受害者就是因点击钓鱼短信中所含的伪造银行网页链接，导致痛失钱财。

智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group）今年1月回复关于钓鱼诈骗案的询问时也透露，在较低风险交易的情况下，不提供链接会降低沟通的方便性，并造成其他影响。“诈骗团伙会通过其他途径，如发送电邮，以诱使公众点击假冒网站。”

工作团提醒公众，政府机构所发出的链接结尾须包含“.gov.sg”，工作团也会确保所有政府机构遵守这一规定。

另外，工作团也将采取措施来提高市民的意识，确保公众在点击任何链接前，先确认该链接的正当性。