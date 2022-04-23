德士右转不让路 撞伤前脚踏车国手

（早报讯）德士司机被指右转时没让路，导致一名曾代表我国参加东运会的脚踏车国手摔倒一度昏迷，另一脚踏车骑士也因撞上前方脚踏车而被抛飞。案件经审讯后，司机被判罪成。

这起意外发生在去年4月20日晚上9时46分，地点在实里达机场附近的西营路（West Camp Road）与西营路交界处。

被告是49岁的德士司机赖文新，他面对一项触犯公路交通法令的控状，指他在事发路段进行右转时，因没有让路导致两名脚踏车骑士受伤。受伤的骑士分别是23岁的郑文赫和49岁的李鹏林。

控方立场是，被告没有把德士停在“暂停线”（Stop Line）上，两名脚踏车骑士在德士右方骑行，他们见德士冲上来，但来不及闪避，李鹏林被撞后飞滚到地上，当场失去意识，郑文赫则因撞上李鹏林的脚踏车而被抛飞。

李鹏林是名有经验的脚踏车骑士，有近20年骑车经验，一周骑脚踏车六天，曾代表新加坡参加东运会。

他的伤势较严重，右脸和下巴擦伤，牙齿被撞缺了一角，甲状软骨（thyroid cartilage）骨折，现在他晚上骑脚踏车也会紧张。

李鹏林一共拿了18天病假，至今仍因肩膀僵硬，需接受治疗。李鹏林则手脚擦伤，拿了两天病假。

被告不认罪，案件经过审讯后法官判他罪成，择日下判。（人名译音）