载私烟被撞见情急碾保安脚 货车司机监六周

（早报讯）偷用公司车接私活送私烟，司机动作鬼鬼祟祟被保安撞见，拍下他的车牌要举报。司机企图贿赂保安200元被拒，急踩油门想要逃离，碾过保安的脚。

沈庆龙（译音，33岁）昨天（4月22日）承认鲁莽行为造成他人受伤，以及企图行贿的罪名后被判坐牢六周。

根据案情，被告案发时是一名货车司机。他为了赚外快，在今年1月15日隐瞒公司接了私活，通过网上论坛答应帮人送货。

他在当天晚上取了三个箱子后，被告知要送往不同的地方，其中一个地点是大士村客工宿舍（Tuas View Dormitory）。

到了宿舍后，被告骗保安说他是来送餐的，保安让他到专门给送餐员停车的空地。然而，被告没有按照保安的吩咐，而是开到了另一个地方，把箱子递给他人。

保安觉得事有蹊跷，因此上前要求检查货车，发现箱子内都是疑似走私的漏税香烟。

保安因此拿出手机要拍货车的车牌。被告见状，担心被发现违反工作准证条例，因此拿出两张50元，求保安让他离开。

保安拒绝，被告再拿出两张50元，示意要保安收下，但再次遭到拒绝。保安接着拿起手机要通知主管。

被告这时发动引擎将货车向前开，保安不让被告离开，跳到货车前以肉身挡车。被告不顾保安的安危，开始缓缓加速；保安见挡不住，一边跑在车头前，一边喊同事在出口设置铁栅。

被告看到铁栅后便猛然加速，货车碾过保安的脚，在出口撞开铁栅逃离。