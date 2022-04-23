待陆交局批准 新马跨境德士服务或涨价

（早报讯）疫情两年来德士租金、油价均上涨，新马跨境德士服务5月1日起恢复后，每人单程收费或涨至15元。

新柔德士同业协会主席邓国泰今日（4月23日）答复《联合早报》询问时指出，已向陆路交通管理局申请调涨收费，每人上调2至3元，但有待当局批准。

疫情前从奎因街巴士总站附近的万山街，乘搭德士到马来西亚新山拉庆车站，单程每人收费12元。一旦业者申请获批，每趟车四名乘客的收费将从原有的48元，涨至56至60元。

邓国泰说，协会已向陆交局申请80张跨境许可证，德士司机已准备就绪，待下星期和陆交局开会确认更多细节后，即可在5月1日劳动节长周末载客往返长堤。

“会员们都很期待重启跨境德士服务，过去两年许多人收入受影响，协会也流失不少会员。”

记者今早走访万山街新柔德士站，发现收费价目表仍未更新，不过停车场的德士候车格已重新上漆。协会办公室因过去两年没有跨境德士服务而上锁，但现场陆续有德士司机来德士站休息和交流，也有数名想要使用跨境德士服务的公众，亲自来了解最新进展。

协会理事哈尼夫马博（Hanif Mahbob）透露，陆续有常客来询问，何时能搭跨境德士去新山，他对5月1日起可重启服务持谨慎态度，相信初期因德士数量有限和收费调整，载客量要过一阵子才会回到疫情前。

数名公众受访时都指能理解业者要求涨价，他们认为每人两三元的涨幅，属合理范围。