本地新增2709起冠病病例 每周病例传播率近两个月来首次高于1

（早报讯）本地今天新增2709起冠病病例，重症病患从34人增加到48人，每周社区病例增长率近两个月来首次高于1。
根据卫生部网站今晚（4月23日）更新的数据，今天的新增病例相比昨天少了316起。不过，因冠病住院的患者从昨天的245人增至今天的282人。48名重症病患中，39人需要输氧，比昨天的24人多了15人；在加护病房的病患则从昨天的10人减至九人。
再有一人因冠病并发症逝世，累计死亡病例增至1325起。
需要输氧的39名病患中，36人在60岁及以上，两人介于40岁至59岁，一人介于20岁至39岁；加护病房的病患中，八人至少60岁，一人介于40岁至59岁。
新增病例中，2630起是本土病例，其余79起是输入病例。本土病例中，通过抗原快速检测（ART）确诊的有2317起，核酸检测（PCR）呈阳的则有313起。
本土病例中，占比最多的依旧是20岁至39岁的病患，共有975人。60岁及以上的年长病患有440人；12岁至19岁的患者有154人；11岁及以下的儿童则有274人。
每周社区病例增长率从昨天的0.93增至1.04，是近两个月以来首次高于1。每周社区病例增长率上一次高于1是上个月1日，当时的指数是1.02。
过去28天确诊的10万9848起病例中，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.2％和0.02％，病逝者占0.04％。
3375人在过去一天出院或完成隔离。截至今天中午，本地确诊病例累计118万零124起。