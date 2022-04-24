所有运动课26日起不再设人数限制

（早报讯）从周二（26日）起，所有运动课、团体，以及场地的人数限制将解除。所有体育赛事都允许吃喝，参与室内体育赛事的人仍须戴口罩，并且只能在用餐或进行激烈运动时脱下口罩。

室内体育设施也无须实行疫苗接种差异化措施或检查访客的疫苗接种状态；只有超过500人的体育活动则须继续实施疫苗接种差异化措施和检查疫苗接种状态。

抗疫跨部门工作小组上周宣布把疾病暴发应对系统的警戒级别从橙色降至黄色，安全管理措施也因此会从周二起进一步放宽。

新加坡体育理事会昨天（4月23日）发文告宣布，将在同一天放宽体育和体能活动以及相关设施的安全措施。

文告指出，所有运动课、团体，以及场地的人数限制将解除；无论室外或室内，有戴或没戴口罩，公众无需保持安全距离。

虽然室外体育活动不强制人们戴口罩，但体育理事会鼓励公众在外也尽量戴上口罩以保护自己和他人，尤其在人多的地方。

大型体育项目如大规模跑步、游泳、骑脚踏车和铁人三项等活动可以无须顾及人数限制进行，但理事会建议主办单位以每波多达100名参与者的方式规划项目，来避免过度拥挤的情况。

运动比赛和锦标赛的主办单位也能考虑安排各别赛事在不同时间或不同日子进行，避免太多参与者聚集。

设施经营者也将继续频繁消毒共用空间、设备和运动器材、智能服务站以及旋转栅门等，并提供手部消毒液，鼓励访客在进入或离开时使用消毒液。