邻里公厕保洁组首成立 助提升咖啡店公厕卫生水平

（早报讯）上完厕所忘了冲水、洗手时把地板弄湿，这些无心之举常导致咖啡店公共厕所肮脏有异味。本地成立首个邻里公厕保洁推动小组，通过加强咖啡店店主和公众的意识，提升公厕的卫生水平。

公共卫生理事会（Public Hygiene Council）同裕华公民咨询委员会和裕廊—金文泰市镇理事会合作，下个月起在三间咖啡店展开为期三个月的试行计划。

这三间咖啡店分别位于裕廊东1道第318座、裕廊西41街第494座以及1道第429座邻里组屋，每间咖啡店将由三到四名义工负责。除了提醒公众如厕时要有公德心，义工们也会定期检查厕所卫生，必要时会提醒咖啡店店主增加清洗次数。

公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦今天（4月24日）在一年一度的“保持清洁，新加坡！”（Keep Clean, Singapore!）运动上宣布成立这个小组。

他指出，义工就像是咖啡店店主的眼睛和耳朵，协助他们确保公厕的卫生整洁。“众所周知，咖啡店公厕的卫生水平不如一些私人场所或咖啡厅的厕所，所以我们希望通过义工起到宣导作用，提醒咖啡店店主确保厕所的干净，当公众上厕所时也就会有意识地尽量保持设施的卫生整洁。”

他举例指出，公众看到机场或高档商场厕所非常干净，使用时也会有意识不要弄脏，他希望公众会以相同的思维，尽量保持咖啡店厕所的卫生整洁。理事会希望将小组活动范围陆续扩大至全岛的约1200家咖啡店，由义工、咖啡店店主和公众携手提升我国公厕的卫生水平。