邻里公厕保洁组首成立 助提升咖啡店公厕卫生水平

文 /
李思敏

发布 / 2022年4月24日 3:16 PM

更新 / 2022年4月24日 4:32 PM

首个邻里公厕保洁推动小组下个月起在三间咖啡店展开为期三个月的试行计划。（档案照）
首个邻里公厕保洁推动小组下个月起在三间咖啡店展开为期三个月的试行计划。（档案照）

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（早报讯）上完厕所忘了冲水、洗手时把地板弄湿，这些无心之举常导致咖啡店公共厕所肮脏有异味。本地成立首个邻里公厕保洁推动小组，通过加强咖啡店店主和公众的意识，提升公厕的卫生水平。

公共卫生理事会（Public Hygiene Council）同裕华公民咨询委员会和裕廊—金文泰市镇理事会合作，下个月起在三间咖啡店展开为期三个月的试行计划。

这三间咖啡店分别位于裕廊东1道第318座、裕廊西41街第494座以及1道第429座邻里组屋，每间咖啡店将由三到四名义工负责。除了提醒公众如厕时要有公德心，义工们也会定期检查厕所卫生，必要时会提醒咖啡店店主增加清洗次数。

公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦今天（4月24日）在一年一度的“保持清洁，新加坡！”（Keep Clean, Singapore!）运动上宣布成立这个小组。

他指出，义工就像是咖啡店店主的眼睛和耳朵，协助他们确保公厕的卫生整洁。“众所周知，咖啡店公厕的卫生水平不如一些私人场所或咖啡厅的厕所，所以我们希望通过义工起到宣导作用，提醒咖啡店店主确保厕所的干净，当公众上厕所时也就会有意识地尽量保持设施的卫生整洁。”

他举例指出，公众看到机场或高档商场厕所非常干净，使用时也会有意识不要弄脏，他希望公众会以相同的思维，尽量保持咖啡店厕所的卫生整洁。理事会希望将小组活动范围陆续扩大至全岛的约1200家咖啡店，由义工、咖啡店店主和公众携手提升我国公厕的卫生水平。

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