李显龙总理：我国抗疫过程中 信任是关键

（早报讯）在新加坡抗击冠病的过程中，人民对政府和医疗体系的高度信任以及彼此的互信发挥了关键作用。李显龙总理指出，这种信任必须不断发扬和加强，以攻克未来更严重的大流行病等挑战。

李总理今晚（4月24日）受邀在香格里拉大酒店举行的新加坡中央医院客卿讲演兼晚宴发表演说时说，我国的抗疫之路能安全顺利地走到这一步，有赖三大要素：坚韧的医疗系统、有效的公共卫生应对措施，以及人民对政府和彼此的高度信任。

李总理说，在一场公共卫生危机中，人民对医疗体系的信任至关重要。民众相信医护人员的专业和无私奉献的精神，医疗体系在出现过失时，也会开诚布公地向民众解释。

他强调，过去数十年来建立的强大信任，使新加坡有别于其他国家。我国必须继续加强这种信任，保持医疗体系的高度透明和专业能力。

此外，我国也须维持卓越的医疗水准，作为坚韧医疗系统的支柱，并进一步加强对公共卫生的重视。这包括为医护人员提供支持和提升专业技能，以及拓展医疗基础设施。

我国将在2030年之前增设九家综合诊疗所以及六家急症和社区医院，同时深化我国过去20年来建立的研发能力和生物医学专才。

大流行病也凸显了公共卫生专业知识的重要。李总理指出，我国必须了解新的疾病如何传播，通过建模预测疾病趋势，以及通过非医疗的干预措施来管控疫情。

我国下来也会把医疗重心转向基层和预防医疗，尤其是减低人口老龄化和慢性疾病带来的负担。卫生部将从明年起逐步落实“健康SG”（Healthier SG），鼓励每个新加坡人固定看同一名全科医生，包括定期体检和商讨护理计划。

李总理坦言，落实“健康SG”全国策略将是巨大的挑战，需要政府和许多利益相关方的努力、思维上的转变，以及重新定位整个系统的运作方式。

李总理总结时说，冠病疫情对新加坡来说是一场“火的洗礼”，但我国正是这样谱写“新加坡故事”的每个篇章。

“新加坡是在危机中诞生的国家，我们历经了许多风风雨雨才走到今天。展望未来，我国必须继续保持成熟和坚韧，从自身和他国的经验中学习，我们的医疗系统也须如此。”

李总理在晚宴上也为中央医院出版的新书《坚守初心携手抗疫》（Purpose with Passion: Our COVID-19 Stories）主持推介仪式。新书记录了中央医院前线人员在疫情期间与病毒搏斗的心路历程。

出席晚宴的还包括国防部长黄永宏医生、外交部长维文医生、贸工部长颜金勇、卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，以及通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生。