美国“女股神”凯西伍德本地投资会谈股市走势

（早报讯）美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）周六（4月24日）为本地理财平台Seedly主办的“Seedly个人理财嘉年华2022”（Seedly Personal Finance Festival 2022）掀开序幕，在线上和与会者分享了她对现在和未来股市走势的看法。

问题1：可以谈谈你对目前市场的看法吗？

凯西伍德说：“虽然现在的市况是股价下跌，但是我们认为未来五年股票回报却会大幅上升。我们相信创新可以解决问题（Innovation solves problems）。创新科技不仅能够解决冠病的问题，也能解决我们现在面对的劳动力短缺、供应链等问题。”

她说：“90年代投资者曾争相进场参与科技股，但当时的‘科技梦’还未成熟，现在的时间点刚刚好，人工智慧、区块链等科技都已经成熟了，更重要的是，与20至25年前相比，现在的科技成本已经大幅度降低。”

“让我举个例子。在2000年初期，要从人体抽出一个脱氧核糖核酸（DNA）进行分析，需要27亿美元和13年的时间。但现在只需要区区的500美元和几个小时就够了。这完全改变了整个医药界。另外还有能源储存，它让电动汽车进入飞快增长期；而人工智能及机器人则解决人力短缺和工资上涨的问题。”

凯西伍德说：“我们相信在未来五年内，这些创新科技的回报将是巨大的。从另一个角度来看，全球过去一两年发生的各种‘大问题’，除了让‘问题’增加，也间接增加了创新科技长期成功的比率。”

她说：“现在市场出现抛售的主要原因，是投资者担心通货膨胀和利率上升。不过我们相信，联储局现在已经收到各方很多信息，表明不应该过度收紧的各种原因。我们看到欧洲的经济放缓。中国的增长也慢了下来，这也会影响到亚洲其他地区。”

至于美国，凯西伍德说：“美国消费者消费量已经趋于平缓。他们的信心甚至下降到自2008年和2009年以来，从未见过的低水平。但是这是非常令人费解的，因为到目前为止，美国的就业增长还是非常强劲。也许大家还记得，在2008年和2009年期间，我们看到的情况是糟到甚至有人失去他们的房子。”

凯西伍德说：“我们认为，在现有库存增加之际，通胀飙升的情况将结束。我们将会看到通胀急剧下降，然后发现其实利率也没有像市场定价的那样上升。”

问题2：可以分享你对中国市场的看法吗？

凯西伍德说：“中国显然正在努力解决贫富悬殊的鸿沟。在中国朝向共同繁荣之际，这也意味着利润率非常高的公司，尤其是毛利率特高的公司，很可能得让更多人参与以降低利润率，从而缩小财富的悬殊。”

凯西伍德也说：“我们现在在中国股票中寻找的‘特征’是：一、它们是否是属于技术领域的；二、它们是否满足共同繁荣的理念。所以我们开始在物流领域寻找低利润的公司，尤其是那些能够把更多的商品和服务送达到二三线城市的物流公司。因为不是每个人都有车，因此，能降低运输成本和扩大覆盖范围和渗透率的，都是非常好的投资选择。

凯西伍德也说：“总的来说，我们会对那些利润率高的中国股票特别小心。而电动汽车领域是一个技术领域，我们认为这会是一个作为物流领域投资的沃土。”

问题3：你对加密货币有什么看法？

凯西伍德认为，加密货币和NFT今年会出现三大革命。这些革命会以比特币为主导，也会在某种程度上涉及以太币。

她说：“我看到美元上涨对新兴市场货币施加的巨大压力。我们也从俄罗斯和乌克兰的动荡看到，拥有长期购买力的一个主要方法，就是拥有比特币形式的保险单。因为只有你知道（记住）你的‘钥匙’，没有人可以把它们从你身边拿走。这也就是我们在金融服务中看到的第一个革命：去中心化（DeFi）与金融的结合。”

凯西伍德说：“围绕在DeFi的潜能、DeFi的透明度，这都是我们在传统金融系统中找不到的。DeFi本身会是另一场加密革命。而第三场革命是下一代的互联网，也就是人们所谓的元宇宙。它会是下一代的互联网。”

问题4：请问在目前股市低迷之际，你会给投资者怎样的建议？

凯西伍德说：“平均法（Averaging）。如果我看到一只我相信的股票走低，我会降低平均价。你会发现，随着时间的推移，就会看到收成。最糟糕的做法是把暂时的损失变成永久性的损失，最后导致自己总是害怕创新科技相关的东西。在未来八年里，创新相关的投资预料将能够取得20倍增长。特斯拉（Tesla）就是一个很好的例子。”